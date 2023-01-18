Экс-сотрудников полиции Магнитогорска осудили за получение взяток на 1,3 млн рублей

Ленинский районным суд Магнитогорска вынес приговор по уголовному делу бывших сотрудников полиции города, обвиняемых в получении взяток и превышении должностных полномочий. Каждому назначен штраф в 3,52 млн руб. и запрет занимать должности на госслужбе на 7,5 лет. Об этом сообщают в управлении ФСБ по Челябинской области.

Установлено, что сотрудники управления МВД Магнитогорска получили взятки на общую сумму 1,3 млн руб. непривлечение гражданина к уголовной ответственности. Полицейских задержали сотрудники УФСБ в ноябре 2021 года. Против них возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286, ч. 6 ст. 290 УК РФ.