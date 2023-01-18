Экс-сотрудника колонии в Татарстан подозревают в получении взяток

Бывший сотрудник ИК №10 в Менделеевске пойдет под суд. Его подозревают в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

По информации следствия, весной 2022 года двое заключенных обратились к подозреваемому с предложением доставить 12 мобильников за 50 тыс. руб. В итоге мужчина достал из тайника средства и телефоны, спрятал их в огнетушителе, завез на машине на территорию колонии, где передал осужденным.

Следствие считает, что подозреваемый не один раз доставлял заключенным запрещенные предметы на территорию ИК.

Вину мужчина признал. Из УФСИН он был уволен.

"Ъ-Казань"