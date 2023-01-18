«Билайн» сменил главу Западного региона

Региональным директором Западного региона ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») с начала 2023 года назначена Екатерина Кудряшова. Об этом «Ъ-СПб» сообщили в пресс-службе сотового оператора.

Она сменила Дмитрия Глотова, который был на этом посту с 2017 года. Сам Дмитрий Глотов перешел на должность директора Центрального района, которую с 2020 года в свою очередь занимала Екатерина Кудряшова.

В «Вымпелкоме» Екатерина Кудряшова работает с 2008 года, начав свою карьеру со специалиста и дойдя за полгода до руководителя регионального блока маркетинга в Дальневосточном регионе. К команде Центрального региона присоединилась в 2016 году. Как подчеркнули в пресс-службе, под руководством госпожи Кудряшовой в 2022 году в ряде областей был проведен рефарминг LTE в диапазоне 1800 МГц, позволивший расширить пропускную возможность сети.

Как ранее сообщал «Ъ», топ-менеджмент российского «Вымпелкома» во главе с гендиректором Александром Торбаховым договорился о выкупе актива у нидерландского холдинга Veon в обмен на погашение его долга. В конце ноября 2022 года руководство российской компании подписало соглашение о выкупе. Сделку планируется завершить до июня 2023 года. Veon получит от продажи 130 млрд рублей

Алла Михеенко

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