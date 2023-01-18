«Россети Сибирь» и СГК установили в Красноярске сеть станций для зарядки электромобилей

Компании СГК и «Россети Сибирь» рассказали о завершении совместного проекта по созданию в Красноярске сети из 51 станции для зарядки электромобилей. Инвестиции составили около 20 млн руб., уточнили “Ъ-Сибирь” в пресс-службе «Россети Сибирь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ПАО «Россети Сибирь» Фото: Пресс-служба ПАО «Россети Сибирь»

По данным компании, панели электрозарядных станций (ЭЗС) прикреплены на стены трансформаторных подстанций во дворах жилых кварталов. Предполагается, что жители спальных районов будут оставлять свои электромобили на зарядке на ночь, она будет занимать не менее четырех часов.

По данным «Россети Сибирь», сейчас в Красноярском крае зарегистрировано около 500 электромобилей. Присутствовавший на открытии сети ЭЗС губернатор региона Александр Усс выразил надежду, что в ближайшей перспективе их количество удвоится.

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Дарья Решетникова