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Коммерсантъ FM
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ТАСС: Red Wings может сменить аэропорт базирования с Домодедово на Внуково

Авиакомпания Red Wings рассматривает возможность перемещения аэропорта базирования из Домодедово во Внуково уже с лета текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в отрасли.

«С момента своего основания в 1999 году перевозчик базируется в аэропорту Домодедово, однако в настоящее время рассматривается вопрос перехода во Внуково из-за нерешенности ряда процедурных вопросов... При этом совершенно точно компания сохранит рейсы и из подмосковного аэропорта Жуковский»,— сказал собеседник агентства.

Red Wings — российская авиакомпания, основанная в 1999 году. До 2007 года носила название «Авиалинии 400». Весной 2022 года компания сделала одной из зон базирования аэропорт Жуковский, переставив туда пять-шесть своих SSJ, выполняющих рейсы за рубеж.

Эрдни Кагалтынов

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