В Майкопе во избежание пожаров начали выжигать сухую растительность

В майкопских поселках во избежание пожаров в ближайшие дни будут выжигать сухую растительность. Об этом сообщает мэрия адыгейской столицы.

Уточняется, что профилактические мероприятия проводятся городским управлением по ЧС с соблюдением всех мер пожарной безопасности.

По данным мэрии, 18 и 19 января выжигание будет проводиться в окрестностях поселков Северного и Подгорного, с 20-го по 25-е — в районе станицы Ханской и поселка Родникового, с 26 по 31 января — в районе стрелкового полигона в микрорайоне Михайлово.

Администрация города призывает землепользователей соблюдать правила пожарной безопасности, не оставлять в неустановленных местах мусор и своевременно проводить покос травы на своих территориях.

Михаил Волкодав

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