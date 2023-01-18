В Ярославской области водителя будут судить за покушение на сотрудников ГИБДД

СК по Ярославской области завершил расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Некоузского района по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа). Как рассказали в пресс-службе «Ъ-Ярославль», мужчина спровоцировал съезд автомобиля ГИБДД в кювет, в результате чего пострадали два инспектора. Дело направлено в суд.

По данным следствия, в апреле 2022 года в поселке Борок Некоузского района наряд ДПС ГИБДД в составе трех инспекторов остановил автомобиль под управлением 40-летнего водителя. Он был отстранен от управления машиной после прохождения освидетельствования, которое показало опьянение. Однако мужчина не согласился с полученными результатами. Тогда сотрудники повезли водителя для прохождение медицинского освидетельствования в Брейтовскую ЦРБ.

Пьяный мужчина по пути в больницу вмешался в управление служебной машиной, схватившись за руль. В результате автомобиль съехал в кювет, перевернулся и столкнулся с деревом. В сообщении СК уточняется, что таким образом мужчина хотел избежать ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Алла Чижова