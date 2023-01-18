2ГИС запустил сервис по поиску каршеринга

Картографическая компания 2ГИС запустила агрегатор, который объединяет все доступные каршеринг-сервисы Москвы и Санкт-Петербурга и показывает их на карте для последующего бронирования.

В пресс-службе 2ГИС ТАСС рассказали, что сервис показывает все машины «Ситидрайва» и «Делимобиля». На карте можно выбрать доступный для аренды автомобиль и построить к нему маршрут.

Данные о тарифах предоставляют сервисы каршеринга. Информация о местоположениях авто обновляется в приложении раз в минуту.

В компании отметили, что на iOS и Android в мобильных приложениях «Ситидрайва» и «Делимобиля» появились карты и справочные данные 2ГИС.

Дарья Эрозбек