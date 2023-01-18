Сын свердловского священника погиб в ходе спецоперации на Украине

Доброволец из пос. Староуткинск (Свердловская область) Иван Вильчинский погиб в ходе специальной военной операции на Украине, пишет Е1.ru со ссылкой на главу поселка Любовь Бурухину. Погибший военный был сыном священника Староуткинского храма во имя Святой Троицы. На фронте он был водителем танка, выполнял боевые задачи в районе Кременной.

На спецоперацию он отправился в октябре 2022 года после объявления частичной мобилизации. В одном из боев свердловчанин получил ранение, когда помогал эвакуировать раненного сослуживца. После трех недель в госпитале Иван Вильчинский вернулся на фронт.

«Весь поселок скорбит вместе с семьей. Иван был очень добрым и светлым человеком», — заявил Любовь Бурухина. Свердловчанина похоронят после того, как его тело доставят домой.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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