В Сибири в 2022 году число закрытий бизнесов превысило количество открытий

В 2022 году в регионах Сибири число прекративших деятельность предприятий превысило число зарегистрированных, подсчитали в аналитической службе аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

При этом в 2022 году в округе закрылось на 27% меньше предприятий в сравнении с годом ранее. Наилучшая динамика отмечена в Омской области, где этот показатель снизился на 52%, в республиках Алтай (на 47%) и Тыва (минус 44%), а также в Алтайском крае (43%).

«Смертность бизнеса в 2022 году была ниже прошлогоднего уровня на протяжении всех месяцев, за исключением весеннего периода с марта по май. Большая часть закрывшихся в минувшем году компаний была исключена из ЕГРЮЛ по решению налоговиков», - рассказали аналитики.

Открытий нового бизнеса в 2022 году также стало меньше в сравнении с 2021-м на 10%. На 32% сократилась регистрация организаций в Алтайском крае, на 19% в Иркутской области и на 11% в Томской области.

«Несмотря на то что в 2022 году коммерческих предприятий стало открываться больше, а закрываться – меньше, перевес в пользу ликвидаций по-прежнему сохраняется», - отмечают эксперты.

В лидерах по наибольшей доле стартовавших бизнесов относительно ликвидированных по итогам прошлого года оказались Тыва (205% – 205 против 100) и Омская область (139,3% – 2,7 тыс. против 2 тыс.).

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Лолита Белова