Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что в республике продолжат ухаживать за могилами 28 тыс. французов, захороненных в республике в годы Крымской войны, несмотря на отказ дирекции Сент-Женевьев-де-Буа принимать от России плату за содержание русского кладбища в провинции. Об этом господин Константинов сообщил в Telegram.

«Обращу внимание, что эти французы пришли к нам как враги, как завоеватели, в отличие от тех русских, которые покоятся на Сент-Женевьев-де-Буа. Но наша культура не позволяет мстить мертвым»,— говорится в сообщении.

Ранее французское издание Le Monde сообщило об отказе дирекции Сент-Женевьев-де-Буа принимать от России плату за продление аренды мест на русском кладбище, где захоронены эмигранты и российские деятели культуры. В частности, в провинции захоронены Иван Бунин, Зинаида Гиппиус и артист балета Рудольф Нуреев. Всего речь идет о 23 могилах. Соглашение о содержании захоронений было подписано в 2005 году. В дирекции провинции отметили, что, несмотря на отказ от российских денег, могилы сносить не будут.

Анастасия Донскова

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