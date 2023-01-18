Башкирские пчеловоды в 2022 году получили господдержку на 14,5 млн рублей

Пчеловоды Башкирии получили в прошлом году 14,5 млн руб. господдержки на развитие хозяйств, сообщила пресс-служба республиканского правительства.

Пять пчеловодов получили гранты на общую сумму 13 млн руб. по программе «Агростартап». Четырем пасечникам выделили 1,3 млн руб. в рамках субсидирования сельскохозкооперативов. Оставшиеся 200 тыс. руб. заполучили пять пчеловодов на возмещение затрат на оборудование.

В Башкирии пчеловодством занимается более 12 тыс. человек.

В этом году на поддержку колодно-бортевого пчеловодства выделят 20 млн руб.

Венера Хисамова

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