Житель Кубани приговорен к пожизненному сроку за убийство женщины и ее внучки

Краснодарский краевой суд признал Алексея Кордюка виновным в убийстве 61-летней жительницы Апшеронсокго района, а также ее 13-летней внучки, мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Суд установил, что Алексей Кордюк проживал вместе со своей 61-летней сожительницей в городе Апшеронске. В ночь на 19 июня 2020 года между ними произошел конфликт, в ходе которого Алексей Кордюк нанес женщине удар ножницами в область шеи, убив ее. Свидетельницей преступления оказалась 13-летняя внучка женщины, злоумышленник дважды ударил ее в грудь ножницами. Убедившись, что жертвы не подают признаков жизни, подсудимый отвез тела к пруду и сбросил их в воду, после чего скрылся. Через три дня дочь погибшей, которая находилась на лечении в больнице, вернулась домой и сообщила в правоохранительные органы о том, что ее мать и дочь пропали.

Анна Перова, Краснодар