Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Златоусте обнаружили 37 тонн фальсифицированного сыра

На предприятии в Челябинской области обнаружили крупную партию фальсифицированного сыра. Он был изготовлен из сырья с заменителем молочного жира, сообщает управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Нарушения выявили на молокоперерабатывающем заводе в Златоусте с помощью системы «Меркурий» ФГИС «ВетИС». Так, в октябре прошлого года на предприятии изготовили 19 т сыра «Гауда 45%» и 18 т «Пошехонского» из сырного продукта «Российский вкус» с заменителем молочного жира, поступившего с предприятия из Чувашии. Позднее партию «Гауды 45%» использовали для производства 18,2 т сыра «Князь Мещерский». Златоустовский производитель ввел потребителей в заблуждение, называя свой продукт «сыром», который делают только из натурального молока. Фальсифицированный сыр предприятие отправило для реализации в Свердловскую область.

Управление Россельхознадзора проинформировало получателя о том, что ему поставили поддельную продукцию. Производитель получил предостережение. В ноябре прошлого года Россельхознадзор уже информировал предприятие о том, что уполномоченные лица оформляют электронные ветеринарные сопроводительные документы с грубыми нарушениями ветеринарного законодательства РФ. Тогда 57 т сырного продукта также были реализованы поставщикам как натуральный сыр.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...