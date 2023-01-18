В Златоусте обнаружили 37 тонн фальсифицированного сыра

На предприятии в Челябинской области обнаружили крупную партию фальсифицированного сыра. Он был изготовлен из сырья с заменителем молочного жира, сообщает управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Нарушения выявили на молокоперерабатывающем заводе в Златоусте с помощью системы «Меркурий» ФГИС «ВетИС». Так, в октябре прошлого года на предприятии изготовили 19 т сыра «Гауда 45%» и 18 т «Пошехонского» из сырного продукта «Российский вкус» с заменителем молочного жира, поступившего с предприятия из Чувашии. Позднее партию «Гауды 45%» использовали для производства 18,2 т сыра «Князь Мещерский». Златоустовский производитель ввел потребителей в заблуждение, называя свой продукт «сыром», который делают только из натурального молока. Фальсифицированный сыр предприятие отправило для реализации в Свердловскую область.

Управление Россельхознадзора проинформировало получателя о том, что ему поставили поддельную продукцию. Производитель получил предостережение. В ноябре прошлого года Россельхознадзор уже информировал предприятие о том, что уполномоченные лица оформляют электронные ветеринарные сопроводительные документы с грубыми нарушениями ветеринарного законодательства РФ. Тогда 57 т сырного продукта также были реализованы поставщикам как натуральный сыр.