Полиция в Петербурге задержала водителя, сбившего двоих на пешеходном переходе

Сотрудники ГАИ задержали скрывшегося с места ДТП водителя иномарки в Санкт-Петербурге, ранее сбившего двоих пешеходов, переходивших дорогу на разрешающий сигнал светофора у площади Восстания. В отношении него уже составлены протоколы об административных правонарушениях.

«В 17:50 сотрудниками Госавтоинспекции Приморского района на пересечении улиц Долгоозерная и Планерная остановлен указанный автомобиль "Ниссан Альмера" под управлением 42-летнего гражданина. Нарушитель был доставлен в ГИБДД Центрального района»,— говорится в сообщении ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На задержанного составили протоколы по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием) и ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения). Ему может грозить возбуждение уголовного дела после доследственной проверки.

Напомним, ДТП с участием задержанного произошло во днем 17 января на перекрестке около дома № 2 по площади Восстания. Водитель иномарки въехал в толпу на пешеходном переходе, после чего прибавил скорость и скрылся с места аварии. Одной из пострадавших пришлось обратиться к медикам в стационар.

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