На конкурс по строительству корпуса геронтологического центра в Уфе подали жалобу

УФАС по Башкирии 19 января рассмотрит жалобу уфимского ООО «Корунд» на конкурс по отбору подрядчика строительства корпуса Республиканского геронтологического центра «Именлек» на улице Зорге в Уфе, сообщается в реестре жалоб на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 364,5 млн руб. Заказчиком является Управление капитального строительства Башкирии. Итоги конкурса планировали подвести сегодня, сейчас он находится на этапе работы комиссии.

Подрядчик должен до октября 2024 года вырубить деревья, возвести четырехэтажное здание с водолечебницей, лечебными кабинетами и теплым переходом в существующий корпус.

В жалобе «Корунда» указано, что в нарушение требований постановления Правительства России от 15 мая 2017 года в документации закупки не установлены все возможные виды и объемы работ по строительству, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно. Также заявитель отмечает, что в разделах проекта отсутствуют узлы сопряжения и высотные отметки перехода от нового здания к существующему зданию, без которых строительство объекта невозможно. Также, по мнению компании, заказчику необходимо проработать вопрос и принять решение о замене технологического оборудования и материалов в рамках импортозамещения.

Компания просит обязать заказчика устранить отменить конкурс или внести изменения в документацию.

ООО «Корунд», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в марте 2011 года. Компания занимается разбором и сносом зданий. Владельцы — Игорь Иксанов, а также Владимир и Андрей Зубовы. В 2021 году выручка составила 895,36 млн руб., чистая прибыль — 2,7 млн руб.

Майя Иванова

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