Подрядчик из Ярославля займется благоустройством берега Плещеева озера

В Переславле определена подрядная организация, которая будет завершать благоустройство прибрежной зоны Плещеева озера. Итоги аукциона размещены на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Переславля-Залесского Фото: администрация Переславля-Залесского

Благоустройство берега Плещеева озера не могут сделать с 2021 года. Трижды контракты с подрядчиками расторгались в одностороннем порядке. Четвертой подрядной организацией будет ООО «Группа компаний Строительно-дорожное управление» из Ярославля. Она объявлена победителем аукциона. Цена контракта упала с изначальных 38,5 до 34,5 млн. рублей.

Ярославский подрядчик должен сделать на берегу Плещеева озера деревянный настил, залив под него бетонное основание и выполнив асфальтировку цветным асфальтобетоном. На месте, которое переславцы называют пляжем, поставят малые архитектурные формы. Все работы должны быть выполнены к 1 июня 2023 года.

Андрей Иванов

Новости всегда под рукой в нашем Telegram-канале