Новороссийск сохранил статус «устойчивого лидера» Кубани в экономике по итогам 2022 года

Минэкономики Кубани по итогам ежегодного экспресс-анализа муниципалитетов вновь признало Новороссийск «устойчивым лидером» Кубани в социально-экономической сфере по итогам минувшего года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что специалисты анализировали основные среднедушевые показатели социально-экономического состояния и перспективного развития.

В администрации города «Ъ-Кубань» пояснили, что Новороссийск по итогам 2022 года, как и в прошлые годы, стабильно удерживает второе место после Краснодара.

Со ссылкой на данные исследования сообщается, что крупные и средние организации города обеспечили рост объёмов производства и выполненных работ на 107%. Уровень безработицы на конец года в Новороссийске снизился на 0,1 процентных единицы, составив 0,3%, а средняя заработная плата возросла на 10%.

Власти Новороссийска считают, что развитие промышленности и малого бизнеса, повышение конкурентоспособности крупнейших предприятий города, а также развитие инфраструктуры, увеличение занятости и населения и рост его доходов позволят и в дальнейшем улучшать оценку социально-экономического развития муниципалитета.

Как уточнили «Ъ-Кубань» в минэке региона, по итогам минувшего года к категории "устойчивый лидер" отнесены девять муниципалитетов - города Краснодар, Новороссийск, Сочи, Анапа, а также Темрюкский, Туапсинский, Славянский, Выселковский и Ленинградский районы. В них проживает почти половина населения края и формируется более 60 % краевого объема базовых отраслей экономики.

Михаил Волкодав

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