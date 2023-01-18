Путин возложил цветы к мемориалу павшим солдатам на Невском пятачке

Президент Владимир Путин в день 80-летия снятия блокады Ленинграда прибыл на Невский пятачок в Кировском районе Ленобласти. Там он возложил цветы к мемориалу «Рубежный камень».

У мемориала главу государства встретил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Господин Путин возложил букет красных роз, перевязанный черной лентой. «Рубежный камень» был установлен в 1972 году. Сам Невский пятачок — плацдарм на левом берегу Невы, ставший символом мужества советских солдат в битве за Ленинград.

Сегодня, 18 января, президент также возложит цветы к братской могиле и к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище и посетит Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. Кроме того, президент осмотрит цеха Обуховского завода (входит в «Алмаз-Антей») и встретится с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.