Жителя Удмуртии подозревают в убийстве знакомого ножом из-за конфликта

В селе Зура в Удмуртии 17 января на веранде одного из жилых домов обнаружили тело 66-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, в его убийстве подозревают 31-летнего односельчанина погибшего (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По данным следствия, трагедия произошла 14 января. Мужчины, которые проживали в одном доме, вместе употребляли алкоголь, когда между ними возникла ссора. В результате конфликта подозреваемый несколько раз ударил знакомого ножом.

Тело погибшего мужчина переместил на веранду, после чего продолжил употреблять алкоголь.

В настоящее время готовится ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.