Проект молочной фермы «Румелко» в Алтайском крае подорожал до 7 млрд рублей

Общий бюджет проекта компании «Румелко» по строительству молочной фермы в Заринском районе Алтайского края составляет 7 млрд руб., сообщила в среду пресс-служба минсельхоза региона. Ранее инвестиции в этот объект оценивались 4,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным минсельхоза, завезти на комплекс первые партии крупного рогатого скота, компания планирует летом этого года. Его проектная мощность – около 3 тыс. коров. «По оценкам специалистов, порядка 35 тыс. т молока в год предприятие будет отгружать на молокозаводы региона»,– приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства Алтайского края Сергея Межина. В настоящее время, по его данным, в хозяйстве возведены животноводческие помещения и комбикормовый цех с производительностью до 100 т в час, монтируется оборудование.

В июне 2021 года сообщалось, что группа компаний «Румелко» Владимира Лисина планирует построить в Алтайском крае молочную ферму мощностью 30 тыс. т сырого молока в год до конца 2022 года.

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Дарья Решетникова