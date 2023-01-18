Арест экс-депутата горсовета Уфы Кирилла Бадикова продлен на два месяца

Советский райсуд Уфы по ходатайству следователя продлил до 24 марта арест экс-депутата горсовета, бенефициара строительной группы компаний «Госстрой» Кирилла Бадикова, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе райсуда.

Кирилла Бадикова арестовали в марте прошлого года. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при долевом строительстве многоквартирных домов. По версии следствия, с 2013 по 2021 годы подозреваемый под видом строительства многоквартирных домов организовал заключение договоров долевого участия и паенакопления с более чем 1 тыс. граждан на общую сумму около 2 млрд руб. При этом условия договоров о передаче готовых квартир в срок не исполнил и строительство домов не завершил. Впоследствии обвиняемый, полагают в СКР, похитил деньги дольщиков, перечислив их на счета подконтрольных юридических и физических лиц.

Кирилл Бадиков содержится в СИЗО №1.

Венера Хисамова

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