Только два сибирских региона улучшили позиции в рейтинге АПЭК по итогам 2022 года

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) опубликовало рейтинг эффективности управления в субъектах Российской Федерации. Его возглавила Москва, в топ-3 вошли также Тюменская область и входящий в ее состав Ямало-Ненецкий автономный округ.

Лучшим среди регионов Сибирского федерального округа эксперты АПЭК признали Красноярский край. Он расположился на 33-м месте. Тем не менее, по сравнению с 2021 годом край опустился в рейтинге на пять строчек. 37-е место сохранил Алтайский край, а Кемеровская область опустилась на четыре позиции, оказавшись на 40-м месте.

Улучшили положение в рейтинге только два сибирских региона из 10. Новосибирская область переместилась с 79-го места на 77-е, а Республика Алтай – с 82-го на 78-е. Замыкает таблицу, как и в прошлом году, Республика Хакасия.

Рейтинг рассчитывается по состоянию дел в трех блоках: политико-управленческом, социальном и финансово-экономическом. В исследовании отмечается, что в прошлом году снизились средние показатели по всем измеряемым блокам, а «самое сильное падение произошло в рамках финансово-экономического блока, где показатели эффективности оказались наиболее низкими». В опросе АПЭК приняли участие 177 экспертов. Итоги 2022 года подводились с учетом показателей ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«К наиболее проблемным регионам, в которых пройдут выборы в 2023 году, можно отнести Приморский край (О. Кожемяко, 68-е место), Новосибирскую область (А. Травников, 77-е место), Орловскую область (А. Клычков, 87-е место) и бесспорного аутсайдера рейтинга – Хакасию (В. Коновалов, 89-е место). При этом позиции Приморского края и особенно Орловской области в рейтинге еще и упали. Напротив, Новосибирской области удалось немного подняться в рейтинге»,– говорится в исследовании АПЭК.

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Валерий Лавский