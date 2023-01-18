В 2023 году Петербург получит на 2 млрд больше средств на лечение онкологии

В текущем году на лечение онкобольных из бюджета Санкт-Петербурга будет направлено 6,5 млрд рублей, что на 2 млрд больше, чем годом ранее, сообщил городской комитет по здравоохранению в своем Telegram-канале.

Увеличение финансирования позволит учреждениям закупать больше препаратов, в 2023 году планируется закупка 60 наименований (против 50 годом ранее. Город потратит на закупку лекарств около 2,5 млрд рублей по закупкам прошлого года.

«Самым "старшим" из них является "Нилотиниб", который был зарегистрирован в России дюжину лет назад, а самым "молодым" — "Палбоциклиб", зарегистрированный лишь в прошлом году»,— говорится в сообщении.

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