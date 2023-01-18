Имущество «Чекмагушмолзавода» выставлено на торги

Имущество ООО «Чекмагушмолзавод» планируют продать на аукционе 17 февраля, сообщил арбитражный управляющий Рустэм Саитгареев. Заявки принимаются до 9 февраля. Совокупная начальная цена 67 позиций имущества составляет более 592 млн руб.

На продажу выставлены здания на общую сумму 498,84 млн руб., в том числе, вспомогательное здание в деревне Вавилово Уфимского района, многоквартирный дом в селе Чекмагуш, а также комплекс зданий стоимостью 460,96 млн руб. в селе Чекмагуш (завод, столярный цех, магазин, очистные сооружения и так далее) и земельные участки под ними. Кроме того, продаются автомобили общей стоимостью 92 млн руб. Все имущество, кроме завода и земельного участка площадью 1,74 тыс. кв. м, заложено в Россельхозбанке.

ООО «Чекмагушмолзавод», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в марте 2006 года. Входит в группу «Башмилк». Компания выпускала молочную продукцию под брендом «Край курая», «Честное коровье». Учредителем является Александр Никитин, который, как сообщал «Ъ-Уфа», обвиняется в невыплате зарплаты (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ) и в сокрытии денег организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ). Предприятие признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство в сентябре 2021 года.

Майя Иванова

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