В Ярославской области полицейские открыли стрельбу по частному автомобилю

В Угличе 17 января сотрудники дорожно-постовой службы обстреляли автомобиль, отказавшийся остановиться по их требованию. Об этом сообщила администрация Угличского района.

Наряд ДПС пытался остановить автомобиль «Пежо 406» с тонированными стеклами. Однако водитель проигнорировал требование и пытался скрыться. Сотрудники полиции начали преследование.

«При движении по автодороге Ярославль–Углич, один из инспекторов произвел два предупредительных выстрела из табельного оружия в безопасном направлении, но водитель автомобиля “Пежо 406” продолжал движение. Сотрудник полиции был вынужден осуществить еще три выстрела в область заднего левого колеса»,— рассказали в администрации Угличского района.

Машина была остановлена, водитель был пьян. Он отправлен под арест на 12 суток, полицейские составили на него три административных протокола.

Андрей Иванов

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