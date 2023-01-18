Житель Кургана получил крупный штраф за призывы к насилию над чиновниками

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу жителя Кургана, обвиняемого в публичных призывах к терроризму и экстремизму. 37-летнему горожанину путем частичного сложения наказаний назначен штраф в 310 тыс. руб. Приговор вступил в законную силу, сообщают в управлении ФСБ по Курганской области.

Как установил суд, местный житель размещал в соцсети «ВКонтакте» комментарии с призывами к насилию над представителями органов государственной власти и сотрудниками правоохранительных структур. В отношении горожанина возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280 УК РФ.