В Ярославской области организуют 43 места для крещенских купаний

На территории Ярославского региона планируется организовать 43 места проведения традиционных крещенских купаний. Как сообщили в МЧС по Ярославской области «Ъ-Ярославль», во всех местах толщина льда соответствует требуемым нормам, обращений о том, что лед стал слабый, не было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МЧС по Ярославской области Фото: Пресс-служба МЧС по Ярославской области

«Организацией купелей занимаются территориальные организации. Если толщина льда, не будет соответствовать нормам, купель не будет открыта. Если, например, сегодня лед сильно поплывет, то могут ограничить выход людей на лед группами. Но до этого были сильные морозы. Льда намерзло достаточно»,— рассказали «Ъ-Ярославль» в пресс-службе ярославского МЧС, отметив, что толщина льда должна быть не менее 25 см.

В Ярославле купания разрешены на реке Нора у Троицкого храма в Дзержинском районе, на Волге у храма Софии Премудрости Божией, на Волге у Толгского монастыря в Заволжском районе, на Петропавловских прудах в Красноперекопском районе, на реке Которосль в районе центрального пляжа в Кировском районе. Все иордани оборудуют пунктами обогрева. Для удобства купающихся каждая купель оснащена дном и боковыми стенками.

На местах купаний будут работать сотрудники МЧС для обеспечения безопасности: всего 138 человек и 58 единиц техники. Также на дежурство выйдут сотрудники полиции, скорой помощи, пожарно-спасательной службы Ярославской области и спасатели Ярославского общества спасания на водах и поисково-спасательного отряда «Партизан».

Алла Чижова

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