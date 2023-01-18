В Самаре загорелся трамвай

Пожар во втором вагоне трамвая произошел в Самаре в среду утром. Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в 9:20 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Происшествие случилось в Советском районе на ул. 22 Партсъезда, 1. В 9:35 пожар был локализован на площади 20 кв.м, в 10:04 его ликвидировали.

Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Всего в трамвае в момент происшествия было восемь человек, детей нет. Во втором вагоне находился кондуктор. В настоящее время устанавливается причина происшествия.

Как сообщает мэрия, по предварительным данным, пожар могло вызвать короткое замыкание в предохранительной коробке пустой водительской кабины второго вагона состава. Речь идет о вагоне старого образца Tatra Т3. Он выгорел полностью.

Ранее в январе текущего года в Самаре загорелся рейсовый автобус «ЛиАЗ», работавший на маршруте №50. Из него было эвакуировано 20 человек.

Георгий Портнов