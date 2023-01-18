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В Балаково не будут сносить водный стадион

Водный стадион в Балаково Саратовской области не будут сносить – местным властям удалось добиться мирового соглашения с федеральным бюджетным учреждением «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей».

Как сообщил глава района Сергей Грачев, ФБУ является правообладателем гидротехнического сооружения «дамба левая приканальная №4» и заказчиком работ по реконструкции этого сооружения, на котором располагается водный стадион.

Ранее «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» обратилась с заявлением в арбитражный суд с требованием снести стадион, поскольку объект был построен без согласия собственника гидротехнического сооружения и в отсутствие разрешений.

Господин Грачев отметил, что сносить этот объект нельзя.

На встречах ФБУ с представителями районной администрации был определен круг объектов стадиона, препятствующих проведению ремонта, их решено демонтировать. Под снос попали навес, трибуны, водопровод, электросети, забор.

После проведения реконструкции чиновники и федеральное учреждение оформят право аренды на часть дамбы для размещения демонтированных объектов. «То есть демонтированные объекты не уничтожаются, а после проведения реконструкции будут размещаться на дамбе с учетом требований федерального закона и согласия собственника федерального имущества на предоставление прав пользования на часть дамбы», - пояснил глава района.

Все остальные сооружения водного стадиона, в том числе капитальные (административный корпус, здание судейской, сети инженерно-технического обеспечения) сохранят. Их снос осуществляться не будет. МАУ «Альбатрос» продолжит использовать этот спортобъект.

Марина Ковалева

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