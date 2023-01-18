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Коммерсантъ FM
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Daily Beast: Швейцария вернет замороженные средства нескольким россиянам

Швейцарский суд постановил вернуть замороженные средства нескольким россиянам, связанным с делом Магнитского и находящимся под санкциями, сообщает Daily Beast со ссылкой на соответствующее постановление.

По информации издания, около 55% ($5,5 млн) из замороженных средств вернут высокопоставленной чиновнице ФНС России Ольге Степановой, включенной в список Магнитского, и ее супругу Владлену, около $37 млн вернут предпринимателю Дмитрию Клюеву, против которого ввел санкции Минфин США. Кроме того, издание утверждает, что $8,1 млн из замороженных средств суд постановил возвратить бизнесмену Денису Кацыву.

Суды в США и Великобритании считают этих россиян причастными к хищению $230 млн из инвестиционного фонда Hermitage Capital Management. Юрист фонда Сергей Магнитский, по мнению Вашингтона, занимался расследованием этих махинаций. В РФ его обвинили в уклонении от уплаты налогов. Господин Магнитский умер в СИЗО «Матросская Тишина» в 2009 году. В декабре 2012 года в США был принят «закон Магнитского», вводящий персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права.

Основатель фонда Hermitage Capital Management Ltd Уильям Браудер инициировал расследование в отношении ряда российских чиновников и предпринимателей, которые, по версии следствия, могли быть причастны к отмыванию в этой стране денег, похищенных из России, в период с 2008 по 2010 год. В июле 2021 года Генпрокуратура Швейцарии прекратила уголовное расследование. Прокуроры пришли к выводу, что фонд в любом случае не является потерпевшей стороной по данному делу. Как утверждает издание, адвокат Дениса Кацыва Наталья Весельницкая проводила секретные встречи с швейцарским прокурором Патриком Ламоном и генеральным прокурором Михаэлем Лаубером, которые занимались расследованием.

Эрдни Кагалтынов

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