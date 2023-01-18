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Краевой минфин готовится к возможному снижению налоговых поступлений

Краевой минфин предусматривает возможность снижения налоговых поступлений в краевой бюджет, заявила министр финансов Прикамья Екатерина Тхор на заседании комитета краевого заксобрания по бюджету. Об этом сообщает пресс-служба заксобрания.

По словам госпожи Тхор, ряд крупных налогоплательщиков представили в краевой минфин пессимистичный прогноз по налоговым поступлениям. «Ситуация непростая,— отметила министр финансов.— В случае если по итогам первого квартала доходы бюджета покажут снижение, будет принято решение о приостановке ряда расходов. Возможные варианты сейчас прорабатываются».

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