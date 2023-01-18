Суд отказался выпускать из СИЗО замглавы минстроя Челябинской области

Челябинский областной суд оставил под стражей первого заместителя министра строительства и инфраструктуры региона Ивана Белавкина, обвиняемого в получении особо крупной взятки. Срок содержания в СИЗО действует до 10 апреля.

Как отмечают в областной прокуратуре, адвокат обвиняемого просил избрать ему не связанную с изоляцией меру пресечения – домашний арест или запрет определенных действий. Сторона защиты мотивировала это положительными характеристиками личности Ивана Белавкина. Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы.

Уголовное дело первого заместителя главы областного минстроя Ивана Белавкина рассматривает Центральный районный суд Челябинска. Как считает следствие, чиновник с декабря 2020 по март 2021 годов получил от представителя коммерческой компании взятку на сумму около 1,2 млн руб. за выполнение в интересах организации действий, входящих в его должностные обязанности. Замминистра поспособствовал положительному решению вопроса о предоставлении субсидии из бюджета, часть которой была направлена на оплату муниципальных контрактов, заключенных с юридическим лицом.