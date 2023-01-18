Администрация Перми выплатит 250 тыс. рублей за незаконное складирование снега в Камской долине

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе постановление Роспотребнадзора о привлечении администрации Перми к административной ответственности за незаконный вывоз снега в Камскую долину. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура зафиксировала складирование снега в Камской долине в декабре 2021 года. Установлено, что площадка накопления снега была размещена в зоне рекреационно-ландшафтных территорий, в границах водосборной территории реки Камы, а также не оборудована в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства.

По результатам проверки природоохранным прокурором на незаконное решение принесен протест, который рассмотрен и удовлетворен, решение отменено, складирование снега прекращено. Постановлением Роспотребнадзора по Пермскому краю администрация Перми привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ (несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению отходов производства и потребления). Органу местного самоуправления назначен штраф в размере 250 тыс. руб.

Решениями Свердловского районного суда Перми, Пермского краевого суда, Седьмого кассационного суда общей юрисдикции привлечение администрации Перми к административной ответственности признано законным и обоснованным. Постановление вступило в законную силу.