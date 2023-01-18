На торги за 444 млн рублей выставлен имущественный комплекс Дюртюлинского молкомбината

Конкурсный управляющий АО «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов» Екатерина Боин выставила на торги имущественный комплекс предприятия-банкрота. Аукцион объявлен на 28 февраля.

В первый лот по начальной цене 444,6 млн руб. вошли главный производственный корпус в селе Иванаево Дюртюлинского района площадью 7 тыс. кв. м, административно-бытовой корпус площадью 1,1 тыс. кв. м, склады, вспомогательные корпуса, магазин, участок в Дюртюлях площадью 12 га на улице Уральской, сети электроснабжения и водоснабжения, оборудование. Часть имущества находится в залоге у Россельхозбанка.

Вторым лотом начальной ценой 8,9 млн руб. продаются семь фургонов для перевозки молока, три цистерны, полуприцеп и трактор.

Шаг аукциона установлен в 5% от начальной цены. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену.

Дюртюлинский комбинат молочных продуктов (входит в ГК «Башмилк» предпринимателя Александра Никитина) был признан банкротом в январе 2022 года. На тот момент сумма кредиторской задолженности, включенная в реестр требований кредиторов, оценивалась в 2,1 млрд руб. Основным кредитором является Россельхозбанк – 1 млрд руб.

ГК производила продукцию под брендами «Честное коровье», «Край курая», «Две коровки». В 2019 году «Башмилк» заморозил выпуск продукции из-за осложнившихся отношений с кредиторами.

Влада Шипилова

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