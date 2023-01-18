Доходы бюджета Татарстана от использования госимущества выросли до 16 млрд рублей

Консолидированный бюджет Татарстана в 2022 году получил от использования госимущества и муниципального имущества 16, 4 млрд руб., что примерно на 10 млрд руб. больше чем годом ранее. Об этом на заседании коллегии Минземимущества региона заявил его глава Фаниль Аглиуллин.

В частности, доходы от управления госимуществом в 2022 году составили 10,7 млрд руб., что в 17 раз больше, чем годом ранее. Поступления от управления муниципальным имуществом составили 5,7 млрд руб. Это на 16% больше, чем за год до этого.

"Ъ-Казань"