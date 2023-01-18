В Челябинской области подорожали сливочное масло, яйца и мука

За прошедшую неделю в Челябинской области выросли цены на куриные яйца (+1,32%), сливочное масло (+0,87%) и пшеничную муку (+0,5%). Об этом сообщает контрольно-счетная палата региона со ссылкой на мониторинг торговых сетей «Пятерочка», «Магнит», Spar и «Ашан».

В то же время с 9 по 15 января снизились цены на охлажденные и замороженные куры (-1,46%), гречневую крупу и свежую белокочанную капусту — на 1,25%. По сведениям областного министерства сельского хозяйства, из 14 наблюдаемых ведомством социально значимых товаров половина стала немного дороже, половина — дешевле.