В Тюмени обвиняемый во взятках полковник ГИБДД останется в СИЗО до марта

Ленинский райсуд Тюмени продлил до 18 марта арест начальника дежурного отделения полка ДПС ГИБДД полковника Максима Бирюкова, обвиняемого в получении взятки в крупном размере (п. "в" ч.5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

По версии следствия, с января по март 2022 года полковник ГИБДД получал взятки от владельца штрафстоянки за покровительство. Так, силовик задерживал автомобили и отравлял их на эту штрафстоянку, обеспечивая взяткодателю стабильный доход.

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