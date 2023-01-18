В Омске арестован замначальника МФЦ по делу о взятке

По ходатайству следствия суд Омска заключил на два месяца под стражу заместителя начальника МФЦ и предпринимателя, в отношении которых возбуждено уголовное дело о коррупции. Замначальника МФЦ обвиняется в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ), коммерсанту вменяется в вину дача взятки (ст. 291 УК РФ), сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России по Омской области Лариса Болдинова.

Как указывается в деле, которое было возбуждено по материалам ФСБ, в декабре 2022 года заместитель начальника МФЦ получил от знакомого предпринимателя взятку 350 тыс. руб. за подписание договоров на текущий ремонт электрических сетей, демонтаж и монтажу мультисервисной сети, беспрепятственную приемку работ и их оплату.

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Илья Николаев