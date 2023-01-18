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Директора челябинского МУПа «Коммет» оставили в СИЗО по делу о взятке

Челябинский областной суд оставил в силе продление ареста директору муниципального предприятия «Коммет» Илье Зарипову, обвиняемому в получении особо крупной взятки. Он останется под стражей как минимум до 5 марта, сообщают в прокуратуре региона.

Сторона защиты просила перевести обвиняемого под домашний арест, указывая на то, что он не намерен скрываться от следствия. Суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.

Илью Зарипова задержали 6 июля 2022 года. По версии следствия, глава МУПа в том же месяце получил от руководителя коммерческой компании 100 тыс. руб. в качестве части ранее оговоренной суммы взятки 2,3 млн руб. за совершение действий при исполнении и оплате ранее заключенного договора. Преступление выявили сотрудники управления ФСБ по Челябинской области, которые занимаются оперативным сопровождением дела.

МУП «Коммет» — электроснабжающая компания, оказывает услуги по технологическому присоединению на территории региона. По данным СМИ, Илья Зарипов до момента задержания руководил организацией всего восемь дней.

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