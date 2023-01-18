Татарстанского бизнесмена объявили в розыск по делу о растрате

Бизнесмена из Татарстана Рашида Таймасова, который построил первое казино в игорной зоне на территории РФ, объявили в международный розыск по делу о растрате в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мещанского суда Москвы.

Детали дела не уточняются. При этом в материалах господин Таймасов значится как официально не трудоустроенный. Суд также заочно арестовал подозреваемого на два месяца.

Господина Таймасова признали банкротом в 2018 году. Бизнесмен для развития своего дела брал кредиты у разорившегося Татфондбанка и Ак Барс банка, а в 2019 году игорная зона была закрыта, а «Роял тайм групп» признали банкротом. В итоге АСВ предъявило Рашиту Таймасову претензии на 420 млн руб.

"Ъ-Казань"