На Кубани финансирование программы по развитию сел за год выросло на 32%

Финансирование программы комплексного развития сельских территорий Кубани в 2023 году увеличили на 32,3% в сравнении с 2022 годом. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

В текущем году в регионе хотят реализовать 96 проектов по строительству дорог, реставрации домов культуры, благоустройству парков, улучшению социальной и инженерной инфраструктуры общей стоимостью 860 млн руб. Годом ранее сумму составляла 650 млн руб.

«Важно, чтобы местные жители, особенно молодежь, хотели остаться в своей станице или хуторе, продолжали учиться и работать для дальнейшего развития малой родины. Сегодня в сельской местности проживает больше 40% населения Кубани. И жизнь там должна быть комфортной»,— отметил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Среди наиболее крупных проектов — строительство детсада на 250 мест в станице Ладожской Усть-Лабинского района, завершение строительства Дома культуры, спортзала и столовой в хуторе Красная Нива Брюховецкого района, строительство водозабора, газопровода и здания врача общей практики в станице Выселки, капремонт стадиона в станице Федоровской, ремонт водопроводов в Новоберезанском сельском поселении.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram