Зампред КСП Тамбова Владимир Шлыков возглавил комитет финансов мэрии

Председателем комитета финансов Тамбова назначен Владимир Шлыков. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Владимир Шлыков родился в 1981 году. Получил два высших образования по специальностям «Менеджмент» и «Юриспруденция». Карьеру начала в 2003 году бухгалетром в ОАО «Тамбовгазстрой». После некоторое время работал в городском управлении финансов. В 2004–2006 годах служил в органах внутренних региона. С 2006 по 2011 годы работал в гордуме. После этого перешел в Контрольно-счетную палату Тамбова, дослужился до должности заместителя председателя.

На посту руководителя комитета финансов мэрии господин Шлыков сменил Александра Жукова. Тот возглавлял ведомство и заодно был вице-мэром с 2018 года. В конце года депутаты гордумы согласовали его переход на должность председателя городской КСП.

О том, как на пост главы города вернулся Максим Косенков, читайте в материале «Ъ» «Тамбов дождался мэра».

Владимир Зоркий

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