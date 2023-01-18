Средний чек на отдых в Сочи за год вырос на 75%

Средний чек на отдых в февральские праздники в Сочи вырос на 75% в сравнении с показателями прошлого года, в Адлере — на 90%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Слетать.ру».

Отдых на Красной Поляне в нынешнем году обойдется туристам в сумму от 86 тыс. до 102 тыс. руб. В то же время специалисты отмечают, что туристы стали тратить меньше денег на отдых на Красной Поляне на 40–50%. Поездки в Сочи и Адлер обойдутся от 32 тыс. до 43 тыс. руб.

В целом в 2023 году стоимость отдыха как в России, так и за рубежом выросла в 1,5–2 раза.

«Увеличение среднего чека напрямую не связано с ростом стоимости туров, оно говорит о том, что россияне стали именно больше тратить на отдых на этих направлениях»,— говорится в сообщении.

Средний чек на отдых в России на период февральских праздничных дней составил от 32 тыс. до 102 тыс. руб.

Анастасия Донскова

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