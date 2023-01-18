В Челябинской области зарплатные ожидания в среднем выросли на 2,5 тыс. рублей

Зарплатные ожидания соискателей из Челябинской области за год выросли на 2,5 тыс. руб., или на 6,3%, до 42,4 тыс. руб. Такие данные по итогам сравнения показателей декабря 2021 и 2022 годов приводят эксперты HeadHunter.

Наиболее ощутимо выросли в среднем зарплатные ожидания соискателей из сферы высшего менеджмента — на 11 тыс. руб, до 58,9 тыс. руб. Заметная динамика отмечена в автомобильном бизнесе (+6,4 тыс. руб.), в сфере домашнего персонала (+6,1 тыс. руб.), инсталляции и сервиса (+5,5 тыс. руб., и закупок (+4,7 тыс. руб.).

За год снизили зарплатные ожидания соискатели в отраслях консультирования — на 5 тыс. руб., до 31,4 тыс. руб., добычи сырья (-1,5 тыс. руб.) и страхования (-1,1 тыс. руб.).