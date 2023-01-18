В Туве ордена Мужества вручили родственникам 10 погибших в СВО жителей республики

Родственникам десяти жителей Республики Тыва, погибших в ходе специальной военной операции (СВО), вручили ордена Мужества. Церемония прошла 18 января в верховном хурале.

О награждении сообщила пресс-служба парламента республики. В числе награжденных посмертно указаны старший лейтенант Аржаан Ондар, старший сержант Буян Сарыг-Донгак, младшие сержанты Артыш Ооржак, Болат Даваа и Евгений Пономаренко, ефрейтор Эртине Кунчу, рядовые Чингис Даржай, Чойган-оол Ондар, Александр Дувен-оол и Херел Тартак.

Обстоятельства их гибели не указываются.

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Валентин Романов