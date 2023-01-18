«Известия»: в России планируют массовый выпуск IP-камер видеонаблюдения

В РФ может начаться массовое производство IP-камер видеонаблюдения, сообщила газета «Известия» со ссылкой на утвержденную правительством «дорожную карту» «Новое индустриальное программное обеспечение».

IP-камера — цифровая видеокамера, особенностью которой является передача видеопотока в цифровом формате. Каждая IP-камера в сети имеет свой IP-адрес.

По информации издания, в течение 2023–2024 годов планируется наладить серийное производство камер и выстроить каналы сбыта. За этот период планируется поставить не менее 1 млн устройств, следует из документа. Организаторами проекта и заказчиками камер выступают компании «Ростелеком» и «ЭР-Телеком Холдинг». За реализацию производства отвечает Минцифры. Пресс-служба ведомства сообщила изданию, что производством камер займется ООО «Электра».

Газета приводит статистику аналитического агентства TelecomDaily, согласно которой в 2022 году в РФ было установлено 5 млн камер видеонаблюдения, что является рекордным показателем. По предварительным данным, в России на 2022 год установлено более 21 млн камер. Россия занимает третье место в мире по этому показателю после США и Китая, сообщило агентство.

Эрдни Кагалтынов