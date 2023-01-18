Прокуратура начала проверку крупной коммунальной аварии в Уфе

Прокуратура начала проверку по факту крупной коммунальной аварии в Уфе, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. 17 января на улице Комарова 1/1 произошел порыв подающего магистрального трубопровода холодного водоснабжения. В результате холодной воды лишились потребители в микрорайонах «Сафоновский», «8 марта», «Сосны», объекты социальной инфраструктуры, понижение давления напора наблюдалось в микрорайоне «Затон».

«Прокуратура установит причины и условия произошедшего, проверит исполнение ресурсоснабжающей компанией законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, порядок эксплуатации трубопровода, его содержание, проведение текущего и капитального ремонтов», — говорится в сообщении. Также будет дана оценка соблюдению нормативных сроков проведения ремонтных работ, устранения последствий аварии.

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сообщил, что организован подвоз воды. «Сварочные работы завершили, начали заполнять систему водоснабжения. Этот процесс займет примерно 4 часа, выход на полный режим ориентировочно через 7 часов», — написал Ратмир Мавлиев в Telegram-канале сегодня утром.

Влада Шипилова

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