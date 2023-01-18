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Челябинская таможня передала 40 тонн конфискованного сахара социальным центрам УрФО

Челябинские таможенники безвозмездно передали 40 т конфискованного сахара в социальные центры Челябинской и Свердловской областей. Несколько месяцев назад продукцию, запрещенную к экспорту, пытались вывезти из РФ. Об этом сообщают в пресс-службе Челябинской таможни.

Три партии сахара общим весом 40 т пытались вывезти из страны под видом подсолнечного масла и фруктов. В отношении нарушителей возбудили административное дело. В его рамках сахар изъяли и обратили в собственность государства. Федеральная таможенная служба приняла решение передать товар социальным учреждениям.

24 т сахара получило муниципальное учреждение «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» в Южноуральске. 16 т передали комплексному центру социального обслуживания населения Екатеринбурга.

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