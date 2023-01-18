При стрельбе в Вашингтоне погиб человек, двое пострадали

Женщина погибла, еще два человека, в том числе 15-летний подросток, получили ранения в результате стрельбы юго-востоке округа Колумбия (Вашингтон), сообщает NBC. По данным полиции, целью стрелка были мужчина и его сын, а женщина «стала непреднамеренной мишенью». Она умерла на месте от полученных ранений.

Что стало мотивом нападавшего, неизвестно, его пока разыскивают. Травмы пострадавших оцениваются как неопасные для жизни. Подросток, раненный в плечо, открыл ответный огонь. Ему предъявят обвинения в использовании пистолета без лицензии и «других правонарушениях, связанных с ношением оружия», передает телеканал.

Лаура Кеффер