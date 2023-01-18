Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

При стрельбе в Вашингтоне погиб человек, двое пострадали

Женщина погибла, еще два человека, в том числе 15-летний подросток, получили ранения в результате стрельбы юго-востоке округа Колумбия (Вашингтон), сообщает NBC. По данным полиции, целью стрелка были мужчина и его сын, а женщина «стала непреднамеренной мишенью». Она умерла на месте от полученных ранений.

Что стало мотивом нападавшего, неизвестно, его пока разыскивают. Травмы пострадавших оцениваются как неопасные для жизни. Подросток, раненный в плечо, открыл ответный огонь. Ему предъявят обвинения в использовании пистолета без лицензии и «других правонарушениях, связанных с ношением оружия», передает телеканал.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...